Шеф-повар из Новосибирска поделился рецептом блинов с креветками к Масленице

Фото: Instagram @supbolek
Новосибирский шеф-повар Вячеслав Чертов рассказал Сиб.фм, как приготовить на Масленицу необычные блины с креветками и нори.
28 февраля стартует масленичная неделя, когда принято печь блины. Если есть их со сгущёнкой, вареньем или мясом надоело, то самое время экспериментировать. Шеф-повар бара «Клёвое место» из Новосибирска Вячеслав Чертов поделился с Сиб.фм рецептом блинов с нори и креветками.
Для приготовления теста понадобятся следующие ингредиенты:
Ниже список всего необходимого для начинки:
Когда все ингредиенты собраны, нужно замесить тесто, испечь блины и отварить креветки, а затем последовательно выложить начинку.
«Берём блин, выкладываем на него лист нори и сверху смазываем творожным сыром. Далее выкладываем нарезанную грушу и креветки (их тоже можно немного размельчить) и сворачиваем ролл. Чтобы есть было удобнее, перед подачей лучше разрезать его пополам», — отметил Чертов.
Напомним, что Масленица продлится до 6 марта, уже с 7 числа у верующих начнётся Великий пост. Сиб.фм ранее подробно писал о каждом дне масленичной недели.
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