Шеф-повар из Новосибирска поделился рецептом блинов с креветками к Масленице

Фото: Instagram @supbolek

Новосибирский шеф-повар Вячеслав Чертов рассказал Сиб.фм, как приготовить на Масленицу необычные блины с креветками и нори.

28 февраля стартует масленичная неделя, когда принято печь блины. Если есть их со сгущёнкой, вареньем или мясом надоело, то самое время экспериментировать. Шеф-повар бара «Клёвое место» из Новосибирска Вячеслав Чертов поделился с Сиб.фм рецептом блинов с нори и креветками.

Для приготовления теста понадобятся следующие ингредиенты:

2 яйца;

200 мл кефира;

200 мл молока;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. соли;

2 ст. л. сахара;

20 мл подсолнечного масла;

150-200 гр муки.

Ниже список всего необходимого для начинки:

1 груша;

листы нори;

1 упаковка творожного сыра;

150-200 гр креветок или сёмги.

Когда все ингредиенты собраны, нужно замесить тесто, испечь блины и отварить креветки, а затем последовательно выложить начинку.

«Берём блин, выкладываем на него лист нори и сверху смазываем творожным сыром. Далее выкладываем нарезанную грушу и креветки (их тоже можно немного размельчить) и сворачиваем ролл. Чтобы есть было удобнее, перед подачей лучше разрезать его пополам», — отметил Чертов.

Напомним, что Масленица продлится до 6 марта, уже с 7 числа у верующих начнётся Великий пост. Сиб.фм ранее подробно писал о каждом дне масленичной недели.