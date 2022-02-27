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общество

Шеф-повар из Новосибирска поделился рецептом блинов с креветками к Масленице

Фото Шеф-повар из Новосибирска поделился рецептом блинов с креветками к Масленице
Фото Шеф-повар из Новосибирска поделился рецептом блинов с креветками к Масленице

Фото: Instagram @supbolek

Новосибирский шеф-повар Вячеслав Чертов рассказал Сиб.фм, как приготовить на Масленицу необычные блины с креветками и нори.

28 февраля стартует масленичная неделя, когда принято печь блины. Если есть их со сгущёнкой, вареньем или мясом надоело, то самое время экспериментировать. Шеф-повар бара «Клёвое место» из Новосибирска Вячеслав Чертов поделился с Сиб.фм рецептом блинов с нори и креветками.

Для приготовления теста понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 200 мл кефира;
  • 200 мл молока;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 20 мл подсолнечного масла;
  • 150-200 гр муки.

Ниже список всего необходимого для начинки:

  • 1 груша;
  • листы нори;
  • 1 упаковка творожного сыра;
  • 150-200 гр креветок или сёмги.

Когда все ингредиенты собраны, нужно замесить тесто, испечь блины и отварить креветки, а затем последовательно выложить начинку.

«Берём блин, выкладываем на него лист нори и сверху смазываем творожным сыром. Далее выкладываем нарезанную грушу и креветки (их тоже можно немного размельчить) и сворачиваем ролл. Чтобы есть было удобнее, перед подачей лучше разрезать его пополам», — отметил Чертов.

Фото Шеф-повар из Новосибирска поделился рецептом блинов с креветками к Масленице 2

Напомним, что Масленица продлится до 6 марта, уже с 7 числа у верующих начнётся Великий пост. Сиб.фм ранее подробно писал о каждом дне масленичной недели.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
блины
Масленица
рецепт
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