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В Новосибирске бездомный ограбил девушку на остановке

Фото В Новосибирске бездомный ограбил девушку на остановке
Фото В Новосибирске бездомный ограбил девушку на остановке

Фото с сайта pixabay.com

Бездомный мужчина украл деньги у девушки на остановке общественного транспорта в Затулинском жилмассиве.

Ночью 26 февраля неизвестный мужчина ограбил 22-летнюю девушку рядом с остановкой «Мебельный», которая расположена на территории Затулинского жилмассива.

Угрожая насилием, мужчина забрал деньги девушки. После ограбления пострадавшая обратилась в полицию, после чего сотрудники задержали грабителя недалеко от места преступления. Им оказался 46-летний мужчина без определённого места жительства, ранее судимый за убийство. Как установили сотрудники правоохранительных органов, незаконно присвоенные деньги мужчина потратил на алкоголь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», максимальное наказание по которой предусматривает семь лет лишения свободы. В текущий момент расследование ещё ведётся, а также избирается мера пресечения.

«Не лучшее время одинокая девушка выбрала для прогулок по Затулинке», «Иначе и быть не могло», «Джентельмен удачи», — отреагировали жители Новосибирска в комментариях к публикации в сообществе «ЧП Новосибирск».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о самых неординарных орудиях преступлений, которые зафиксировали в Сибири.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
ограбления
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