В Новосибирской области 4973 человек скончались от коронавируса

По данным оперштаба на 27 февраля, ещё 13 человек умерли в Новосибирской области от коронавируса за сутки.

4208 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за сутки. Об этом 27 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки в инфекционных стационарах скончались 13 человек.

"Это мужчины в возрасте: 65 лет, 67 лет, 70 лет, 91 год. А также женщины 50 лет, 62 года, 66 лет, 68 лет, 75 лет, 76 лет, 80 лет, 84 года, 89 лет", — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Новосибирской области жертвами коронавируса стали 4 973 человека.

На сегодняшний день в стационарах находятся 3 592 человек — с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него.

Медицинскую помощь в реанимациях получают 316 человек. На ИВЛ – 48 пациентов.

Всего по данным оперативного штаба на утро 27 февраля в регионе зарегистрировано 214 742 случая коронавируса.