ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15% с 28 февраля из-за санкций

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27 февраля ВТБ анонсировал увеличение ставок по ипотеке до 15% в связи с введением санкций.

Банк ВТБ объявил о росте ставок по ипотеке с 28 февраля 2022 года из-за введённых против него санкций. Увеличение составит сразу 4 процента.

По данным издания РБК, минимальная ставка в ВТБ теперь составит 15,3% годовых.

При этом новые условия будут распространяться как на готовое жильё, так и на квартиры в новостройках.

В банке уточнили, что ставка по ипотеке с государственной поддержкой по-прежнему составит от 5,75%, по Дальневосточной — 0,1%, по «семейной» — от 4,7%. Вместе с тем, срок действия кредитного решения будет снижен со 122 до 30 дней.

Также в качестве Как пишет РБК, новые условия затронут выдачу ипотеки как на покупку квартир в новостройках, так и готового жилья.

Также на фоне введённых санкций ВТБ временно перестал принимать заявки на рефинансирование ипотеки.

Напомним, ранее новосибирский аналитик рынка недвижимости рассказал о программе льготной ипотеки, которую Правительство России планирует запустить в Сибири. Она может обеспечить приток населения в регион, но также может спровоцировать опережающий рост цен на жильё.