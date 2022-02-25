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Эксперт Николаев оценил плюсы и минусы внедрения «сибирской» ипотеки в СФО

Фото Эксперт Николаев оценил плюсы и минусы внедрения «сибирской» ипотеки в СФО
Фото Эксперт Николаев оценил плюсы и минусы внедрения «сибирской» ипотеки в СФО

Фото Максима Николаева

Программа льготной ипотеки, которую Правительство России планирует запустить в Сибири, безусловно, может обеспечить приток населения в регион, но также может спровоцировать опережающий рост цен на жильё, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В Сибирском федеральном округе (СФО) хотят запустить программу льготной ипотеки, предназначенной для переехавших в регион по работе, а также молодых специалистов и научных сотрудников. Поручение по её разработке уже дано министерствам труда и финансов.

С помощью «сибирской» ипотеки, которую в СМИ иногда называют «таёжной», власти рассчитывают направить в СФО миграционные потоки для реализации стратегии развития территории. Учитывая опыт дальневосточной ипотеки, цель может быть достигнута, считает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«Дальневосточная ипотека под 2 процента увеличила численность федерального округа почти на треть. И динамика роста ипотечных кредитов на новостройки впечатляет: если в целом по РФ с 2019 по 2021 год число таких кредитов выросло на 40 процентов, то по ДФО на 94 процента. По СФО этот показатель составил 52 процента», — уточнил эксперт.

Однако программа может дать не только положительный, но и отрицательный эффект, отметил Николаев. Например, если ипотека будет безадресной. В таком случае в Сибири появится опережающий рост цен на жильё.

«Для привлечения людей из других регионов логичнее обустраивать территории, делать жизнь одинаково комфортной во всех частях РФ. Если в среднем по России расходы бюджета на душу населения за 2020 год составили 133 тысячи рублей, то в СФО в 2,5 раза меньше — 52,5 тысячи. Можно предположить, что наши регионы развиваются неэффективно. Но уже никого не удивляет, что предприятия платят налоги не в том регионе, где работают», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев объяснял, почему в России оказался фактически нивелирован эффект общей программы льготной ипотеки и что позволило вернуть программе смысл.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Сибирь
Новосибирская область
ипотека
СФО
льготная ипотека
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