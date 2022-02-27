Жители Новосибирска жалуются на антироссийскую рекламу в соцсетях

Фото: скриншот из Facebook и Instagram

В Новосибирске жители жалуются на обилие так называемой таргетированной рекламы антироссийского содержания в социальных сетях.

Новосибирцы массово жалуются на проплаченную антироссийскую рекламу в социальных сетях. Уже несколько дней Facebook и Instagram пестрят таргетированными заставками с призывами к участию в несанкционированных акциях, а также заявлениями, дискредитирующими действия российских военных в Украине.

"Только захожу в Instagram, и на меня обрушивается этот поток антироссийской пропаганды. Судя по объёму заказанной рекламы (а это точно реклама, судя по надписи в верхнем левом углу), кто-то хорошо проплатил все это. При этом очевидно, что деньги у заказчика есть, а вот уровень исполнения очень низкий — ошибки в каждом втором слове. Одно "Матеря" чего стоит!", — рассказала в разговоре с журналистом Сиб.фм жительница Новосибирска Елена.

Ещё один новосибирец, Николай, отметил, что "вынужден был отобрать у сына-подростка смартфон". Мужчина опасается, что некие силы намеренно провоцируют молодежь к участию в незаконных мероприятиях.

"Там такие дерзкие призывы. Дескать, не нужно терпеть, давайте все это менять", — уточнил мужчина.

Ирина из Новосибирска предположила, что антироссийская реклама в социальных сетях настроена профессиональными таргетологами.

"Детям показывают одну рекламу — их пытаются "зацепить" фразочками с критикой действий властей. На женщин — уже другие настройки. Видимо, программа понимает, что у меня сын студенческого возраста, поэтому мне давят на другое "больное место". Показывают, какие ужасы ждут на войне, обращаются ко мне, как к матери потенциального солдата", — рассказала она.

Редакция Сиб.фм намеренно не приводит скриншоты сообщений, присланных читателями в качестве подтверждениях их слов.

Напомним, утром 27 февраля пользователи Instagram сообщили о проблемах с русскоязычной версией приложения.