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11-летний мальчик попал в больницу после избиения пятиклассников

Фото 11-летний мальчик попал в больницу после избиения пятиклассников
Фото 11-летний мальчик попал в больницу после избиения пятиклассников

Фото Сиб.фм

Полиция организует проверку избиения пятиклассника ровесниками.

В Санкт-Петербурге пятиклассники жестоко избили 11-летнего мальчика, с которым вместе учатся в классе. Ребёнка госпитализировали в больницу в среднетяжёлом состоянии. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл 27 февраля около 15:00 во 2-м Рабфаковском переулке. На ребёнка внезапно накинулась толпа пятиклассников. Подробности произошедшего неизвестны, в том числе и причины конфликта. По данным полиции, дети обучаются в одном образовательном учреждении.

В тот же день, спустя два с половиной часа, мальчик вернулся домой, и родители вызвали ему бригаду скорой. Ребёнка госпитализировали в больницу, его состояние оценивают как среднетяжёлое. В полицию об инциденте сообщили сотрудники медучреждения, теперь правоохранители организуют проверку.

Напомним, что в Новосибирской области завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который избил полицейского в ответ на просьбу пройти в служебный автомобиль. По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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