16 человек с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области умерли 16 заболевших коронавирусом, сообщил 28 февраля региональный оперативный штаб.

Ещё 16 заболевших коронавирусом скончались в Новосибирской области, передал региональный оперативный штаб в сводке 28 февраля.

Умерли четверо мужчин, которым было от 70 лет до 81 года, и 12 женщин в возрасте от 61 года до 87 лет. Всего с начала пандемии после заражения в области скончались 4 989 человек.

Что касается новых случаев COVID-19, за сутки их было выявлено 4 047, снижение заболеваемости продолжается.

Выздоровевшими за 24 часа были признаны 3 707 человек, а поступили в стационары с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» и подозрением на него 3 617 жителей, включая 108 детей.

Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в понедельник сообщил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась почти на 14 %, а коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. Губернатор Андрей Травников заявил, что власти будут следить за ситуацией и думать над снятием ещё части ограничительных мер.