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общество

Травников допустил отмену ещё части ограничений по COVID-19 в Новосибирской области

Фото Травников допустил отмену ещё части ограничений по COVID-19 в Новосибирской области
Фото Травников допустил отмену ещё части ограничений по COVID-19 в Новосибирской области

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области пошла на спад, власти продолжат следить за ситуацией и будут думать о снятии отдельных ограничений, заявил 28 февраля губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области в течение недели отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы — 0,92, сообщил 28 февраля на совещании в правительстве региона глава местного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Однако весте с тем он обратился к губернатору с просьбой не отменять профилактические мероприятия.

«Пятая волна пошла на спад, поэтому обоснованы были решения по снятию части ограничений. Мы будем следить за ситуацией и думать о дальнейших решениях о снятии отдельных ограничений. Но санитарные правила нужно строго соблюдать», — ответил на это глава Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что с 1 марта в регионе отменяются QR-коды в парикмахерских, салонах красоты, массажных и SPA-салонах. Кроме того, работодателям разрешается самостоятельно определять, какое количество сотрудников перевести на удалёнку. Позднее, с середины месяца, в области возобновляются спортивные мероприятия.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Травников
коронавирус
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