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Арестованного по делу о мошенничестве экс-замминистра транспорта Ставицкого выпустили из СИЗО в Новосибирске

Фото Арестованного по делу о мошенничестве экс-замминистра транспорта Ставицкого выпустили из СИЗО в Новосибирске
Фото Арестованного по делу о мошенничестве экс-замминистра транспорта Ставицкого выпустили из СИЗО в Новосибирске

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Ленинский суд Новосибирска изменил меру пресечения для бывшего заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого.

25 февраля Ленинский суд отправил домой проходящего обвиняемым по делу о мошенничестве экс-замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. С марта прошлого года бывший высокопоставленный чиновник содержался в следственном изоляторе.

Ставицкого задержали 19 марта 2021 года. По версии следствия, ранее замминистра предложил руководству Территориального управления автодорог Новосибирской области передавать ему деньги за общее покровительство: в частности, за содействие по финансированию госконтрактов. Правоохранители полагают, что в период с октября 2019 года по декабрь 2020 года Ставицкий получил от главы ТУАД Михаила Чуманова взятки на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

В отношении Ставицкого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Изначально на время расследования экс-замминистра был помещён под стражу в следственный изолятор. Затем пять раз суд удовлетворял ходатайство следователей о продлении меры пресечения. 25 февраля очередное требование правоохранителей было отклонено: Ставицкого отправили под домашний арест.

«Постановлением суда Ставицкому С. В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, до 19 марта 2022 года», – говорится на сайте Ленинского районного суда.

Напомним, ранее на свободу выпустили другого фигуранта дела – экс-руководителя ТУАД Новосибирской области Михаила Чуманова.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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