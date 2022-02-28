Астролог предсказала Зеленскому проблемы с властью

Фото: Instagram @zelenskiy_official

Владимиру Зеленскому не стоило уходить в политику, в этой сфере он обречён, считает астролог Людмила Коссович.

В связи с последними событиями в Донбассе астролог Людмила Коссович, предсказавшая тяжёлую болезнь Владимира Жириновского, сделала прогноз о будущем главы Украины Владимира Зеленского.

Первое, к чему пришла Коссович, начав анализировать фигуру президента: ему не нужно было уходить в политику. Зеленскому следовало оставаться комиком, поскольку это амплуа подходит ему идеально, уверена женщина.

«Как мы знаем, текущий год и месяц представлены водным Тигром. 壬寅. Для Владимира Зеленского это Божества Правильный Чиновник и Печать. И эта история неблагоприятная. Во-первых, 7-й убийца и Чиновник не должны смешиваться в бацзы — в этом случае жди бед, связанных с властью/статусом. Во-вторых, 7-й убийца не любит Печать. Это значит, что она контролирует Духа Пищи и он теряет контроль над 7-м убийцей. Это опять проблемы с властью/статусом», — пояснила астролог.

По словам Коссович, в случае Зеленского «правильная власть» сливается с элементом личности, поэтому он оказывается ослеплён величием.

«Кроме того, Тигр несёт в себе две негативных символических звезды «Демон Грабежа» и «Демон Уничтожения». В старых книгах о бацзы говорится: «Если человек встречает Ша грабежа, и сочетание элементов У-син неблагоприятное, жди бедствия». А мы определили выше, что пришли неблагоприятные элементы. Демон Уничтожения — про обман или самообман», — пишет Коссович в своём Instagram.

В силу сочетания факторов Зеленский принимает неадекватные решения, которые влияют не только на него, но и на людей вокруг, зависящих от него как от президента, подытожила астролог.

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Напомним, ранее Коссович прогнозировала, когда ситуация на Украине стабилизируется. Астролог говорила, что видит метания и необдуманность решений со стороны руководства страны.