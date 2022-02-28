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Бастрыкин поручил фиксировать пытки пленных служащими ВСУ

Фото Бастрыкин поручил фиксировать пытки пленных служащими ВСУ
Фото Бастрыкин поручил фиксировать пытки пленных служащими ВСУ

Фото с сайта pixabay.com, изображение носит иллюстративный характер

Глава СК Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных украинскими военными.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных украинскими военнослужащими. Как сообщает РИА Новости, расследования будут проводиться в рамках уголовных дел.

Напомним, на утро 28 февраля российские военные взяли под полный контроль Херсон, Бердянск, Анадоль и Андреевку.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

военные
конфликт
Украина
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