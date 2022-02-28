Спецоперация в Украине: последние новости о ситуации на 27 февраля

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В ночь на 28 февраля завершился четвёртый день специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Главные события о происходящем — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Напомним, 27 февраля российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной. В итоге переговоры организовали на пунктах пропуска, расположенных на российско-белорусской границе.

На день 27 февраля российские военнослужащие полностью взяли под контроль Херсон и Бердянск. Вечером был установлен контроль над Анадолем и Андреевкой.

Ситуация внутри Украины

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майора Игорь Конашенков, группировка войск ЛНР при поддержке вооружённых сил РФ продвинулась на 56 километров, а войска ДНР — на три километра в направлении Петровское, завершая разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток».

Известно о продолжающемся прибытии беженцев: на данный момент в Луганск прибыло более 300 семей.

По официальным данным Министерства обороны РФ, российскими силами с начала военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.

С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов.

Во время брифинга Игорь Конашенков отметил, что подразделения ВСУ начали массово применять начинённые фосфором припасы в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель.

Также Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе операции на территории Украины.



«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции».

Пр этом отмечается, что потери российских войск «многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».

Внешнеполитическая обстановка

Также во время русско-украинских переговоров стало известно о том, что Европейский союз предлагает полностью закрыть для России воздушное пространство союза.

В это же время США, Норвегия и еще ряд стран запросили на 28 февраля проведение срочное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису на Украине, сообщает РИА Новости.