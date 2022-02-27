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Что происходит в Украине: последние новости на вечер 27 февраля

Фото Что происходит в Украине: последние новости на вечер 27 февраля
Фото Что происходит в Украине: последние новости на вечер 27 февраля

Фото с сайта pixabay.com

В Украине четвёртый день продолжается российская спецоперация по демилитаризации. Главные подробности о ситуации в Украине — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Как сообщалось ранее, днём 27 февраля такие украинские города, как Херсон и Бердянск, были полностью взяты под контроль военнослужащих России.

Состояние переговоров между Россией и Украиной

Вечером 27 февраля Украина согласилась провести переговоры с российской делегацией в Гомельской области.

Представители России прибыли в Гомель утром 27 февраля. Для переговоров с Владимиром Зеленским в Белоруссию прибыли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Как пояснил пресс-секретарь Дмитрий Песков, прежде чем Украина дала согласие на переговоры, между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор.

После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев», — цитирует Пескова РИА Новости.

Освобождение военных в Украине

Тем временем в Украине начали освобождать из тюрем бывших военных, которые дали согласие защищать страну. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на прокурора офиса генпрокурора Украины Андрея Синюка.

«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», — сообщил тот телеканалу «Громадьске» [Украинский интернет-канал. — Прим. ред.].

Заявление Генпрокуратуры России

В это время Генпрокуратура РФ напомнила жителям России об уголовной ответственности за оказание финансовой, материально-технической и консультационной помощи иностранному государству в ущерб безопасности собственной страны. Как следует из комментария ведомства ТАСС, такие прецеденты будут расцениваться как государственная измена — наказание по этой статье может составить до 20 лет лишения свободы.

Мнение чеченской стороны

27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к развёртыванию крупномасштабной операции на территории Украины. По его мнению, нынешняя тактика «слишком медлительна», — цитирует главу Чеченской Республики РИА Новости.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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