Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Делегация Украины прибыла в Белоруссию для переговоров

Фото Делегация Украины прибыла в Белоруссию для переговоров
Фото Делегация Украины прибыла в Белоруссию для переговоров

Фото с сайта pixabay.com, изображение носит иллюстративный характер

Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии для участия в переговорах с РФ.

Утром 28 февраля делегация со стороны Украины прибыла в Белоруссию для переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На данный момент известно, что российско-украинские переговоры пройдут в резиденции Гомельской области. Ранее сообщалось, что в качестве переговорного пункта будет использоваться пограничный пункт.

Как сообщает РИА Новости, в состав украинской делегации войдёт руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Россию представляют помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

1

Теги

Украина
переговоры
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33409
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
27789
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22176
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20311
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
15749
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15545
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
15209
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине