Делегация Украины прибыла в Белоруссию для переговоров

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Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии для участия в переговорах с РФ.

Утром 28 февраля делегация со стороны Украины прибыла в Белоруссию для переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На данный момент известно, что российско-украинские переговоры пройдут в резиденции Гомельской области. Ранее сообщалось, что в качестве переговорного пункта будет использоваться пограничный пункт.

Как сообщает РИА Новости, в состав украинской делегации войдёт руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Россию представляют помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.