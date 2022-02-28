«В режиме ожидания»: туроператоры Новосибирска объяснили, почему не боятся закрытия воздушного пространства и санкций

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Директор Новосибирской ассоциации туроператоров рассказала, как события в Украине отражаются на региональном туризме.

Светлана Фоменко — директор Новосибирской ассоциации туристских организаций, которая на текущий момент объединяет более 50 туроператоров региона. Она рассказала, каким образом изменение политических взаимоотношений с мировым сообществом на фоне проведения спецоперации в Украине повлияло на происходящее в сфере туризма. Например, 27 февраля стало известно о закрытии воздушного пространства всех стран Евросоюза для самолётов России, а также об ограничении работы некоторых банков.

По словам Светланы Фоменко, в связи с вводимыми санкциями ближайшие полторы-две недели новосибирский туризм ждёт затишье.

«Неделя-две, и будет более-менее понятно, что делать дальше. Сейчас во всех областях нашей жизни локдаун», —

считает Светлана Фоменко.

Директор Новосибирской ассоциации туроператоров пояснила: стоимость путешествий по зарубежному направлению плотно привязана к курсу валют, поэтому в ближайшие дни активного бронирования ждать не стоит.

«Зарубежные поездки сильно привязаны к курсу, так как расчёт с иностранными поставщиками — например, туда входят отели и трансфер — осуществляется в валюте», — уточнила она.

Светлана Фоменко добавила: в настоящее время туроператоры организуют плановые вывозные рейсы из стран Карибского бассейна, воздушное сообщение с которыми теперь закрыто для самолётов России.

«Думаю, туристы из Сибири там есть, но точными цифрами мы не располагаем: так как из Новосибирска нет прямого авиасообщения с Европой, туда летят московскими туроператорами», — дополнила глава Ассоциации туроператоров Новосибирска.

Светлана Фоменко отметила: по тем туристам, которые планируют вернуться домой, работа идёт в плановом порядке, а вот с теми, кто планирует летний отдых, на данный момент затишье — в первую очередь по зарубежным направлениям.

«Ни один туроператор не повезёт туриста в страну, где есть вероятность пострадать», — обратила внимание директор Новосибирской ассоциации туроператоров.

Также она подчеркнула: туризм — отрасль, которая реагирует на все изменения, поэтому «туроператор привык ко всему».

«Сейчас ситуации просто рабочие: и туристы, и операторы ждут, пока всё стабилизируется. Непонятно, какой будет эта стабильность — хорошей или плохой, но в любом случае это будет информация», —

дополнила Светлана Фоменко.

По её словам, бронирование отдыха по России шло активно и держалось примерно на уровне прошлого года. Популярностью у сибиряков пользовались курорты Краснодарского края, Крым, Золотое кольцо, а также столичные города.

Светлана Фоменко дополнила, что Новосибирская область тоже активно продвигается местными туроператорами.

«Туризм именно нашего региона тоже динамично развивается. Например, много баз отдыха перешли на круглогодичный формат работы», — рассказала глава Ассоциации туроператоров Новосибирска.

Ранее Сиб.фм приводил слова Светланы Фоменко о том, почему Новосибирская ассоциации туроператоров Новосибирска, сокращённо читающаяся как НАТО, не собирается менять название на фоне политических событий.