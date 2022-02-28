Представители НАТО в Новосибирске не будут менять название организации

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Новосибирская ассоциация туроператоров (НАТО) не собирается менять название в связи с ситуацией в Украине.

Ассоциация туроператоров Новосибирска, чья аббревиатура идентична сокращению Организации Североатлантического договора, не будет менять название после дипломатических разногласий России с мировым сообществом. Об этом в разговоре с журналистом Сиб.фм рассказала директор Новосибирской ассоциации туроператоров Светлана Фоменко.

По её словам, у организации под её руководством «совсем иные цели, нежели у НАТО».

Светлана Фоменко уточнила: под аналогичным названием объединение туроператоров Новосибирска работает с 1990 года, и это ни разу не вызывало каких-либо политически ангажированных вопросов.

«У нас совершенно другие задачи: помощь туристам и бизнесу. Действительно получилось так, что аббревиатуры совпали, но никакого подтекста в этом не было и по-прежнему нет», —

уточнила Светлана Фоменко.

Ранее Сиб.фм приводил слова доцента НГУЭУ, кандидата экономических наук Эдуарда Коложвари. Тот прокомментировал резко возросшую кредитную ставку и посоветовал новосибирцам временно отказаться от оформления кредитов.