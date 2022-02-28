В Новосибирске экономист Коложвари призвал временно отказаться кредитов

Фото Сиб.фм

Банк России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку более чем в 2 раза – с 9,5 до 20 % годовых.

28 февраля совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку более чем в 2 раза – с 9,5 до 20 % годовых. Ситуацию прокомментировал эксперт в сфере экономики из Новосибирска Эдуард Коложвари.

В ЦБ пояснили, что повышение ставки позволит увеличить депозитные ставки «до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков, а также позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения». Также представители Банка России добавили, что регулятор и дальше будет принимать решения, ориентируясь «на риски со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финрынков».

В настоящее время происходит замирание отечественного финансового рынка, заявил эксперт Эдуард Коложвари. По его словам, меры, принятые ЦБ, вынужденные, но временные.

«Это борьба с инфляцией в том числе. Сейчас приостанавливаются практически все кредитные процессы, но это на время боевых действий, я полагаю. В этот период лучше вообще не брать кредиты, так как процентная ставка на них будет просто огромной», – подчеркнул специалист.

Он добавил, что, после того как ситуация с Украиной стабилизируется, ключевая ставка «несомненно, будет пересмотрена».

Напомним, ранее стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать для карт попавших под санкции российских банков.