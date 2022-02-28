Из Новосибирска вывезут снег, чтобы избежать подтопления

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В Новосибирске готовятся к паводку. В городе вывозят снег и чистят ливневки, чтобы избежать подтопления.

Власти Новосибирска готовятся к паводку. До 14 марта из опасных мест вывезут снег, к апрелю почистят ливневки и коллекторы.

Мэрия Новосибирска подготовилась к паводку этой весной. Чтобы не допустить подтопления жилых домов и объектов городской инфраструктуры, потенциально опасные участки освободят от снега. Его вывезут с дорог и придомовых территорий до 14 марта. В это же время городские власти организуют уборку снега на территориях муниципальных организаций, с крыш многоэтажек, детских садов и школ, а также зданий спортивных и культурных объектов будут счищаться снег и наледь. Во дворах откроют дождеприёмные колодцы.

К апрелю департамент транспорта Новосибирска и МП «МЕТРО МиР» расконсервируют и почистят дождеприёмники и коллекторы и обеспечат помывку труб на дамбах на улице Оптической, Учительской и Писемского.

Во время паводка будут дежурить водолазы со всем необходимым снаряжением.

Власти Новосибирска поручили главам учреждений заняться противопаводковыми мероприятиями на закреплённых объектах, в том числе обеспечить круглосуточное дежурство спецбригад на время наиболее интенсивного таяния снега.

Кроме того, руководителям садоводческих и огороднических товариществ, которые расположены на подтапливаемых участках, рекомендовано принять соответствующие меры и предупредить людей о возможности застраховать имущество в таких зонах.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска продаёт участок на берегу Оби за 4,4 миллиона рублей.