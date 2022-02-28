Грянет с 1 марта: власти предупредили владельцев карты «Мир»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России досрочно завершается программа, которой могут пользоваться владельцы карты «Мир».

Власти предупредили россиян об изменениях, которые затронут владельцев банковской карты «Мир». Как сообщает PRIMPRESS, с 1 марта на карту данной национальной платёжной системы перестанут переводить деньги по правительственной программе возврата средств за путешествия по стране.

Программа по возврату туристического кешбэка была запущена 18 января, она должна была действовать до середины апреля. Однако на прошлой неделе Ростуризм заявил, что акция досрочно завершается.

По данным главы Ростуризма Зарины Догузовой, за это время россияне приобрели туров на 12 млрд рублей. Путешествия забронировали около 700 тысяч человек, которым вернули около 20 % от каждой покупки. Всего на счета путешественников власти перевели 2,5 млрд рублей. Таким образом, каждый гражданин получил по 3 600 рублей.

Однако с 1 марта продажи туров с кешбэком досрочно завершают. До этого времени у россиян ещё есть время для покупки тура и получения с него 20 %. Деньги приходят на карту «Мир».

Предполагается, что следующий этап данной программы власти запустят осенью 2022 года.

Напомним, что в Новосибирске сеть продуктовых магазинов «Мария-Ра» рекомендует горожанам перейти на карты «Мир» из-за введения новых санкций против России.