«Красный факел» представит премьеру водевиля «Свадьба Кречинского»

Фото: Театр «Красный факел»

«Свадьба Кречинского» – комедия в трёх действиях Александра Сухово-Кобылина, написанная в 1854 году. В основу пьесы положен рассказ о светском шулере, который получил у ростовщика большую сумму денег под залог фальшивого солитера. История представляет собой первую часть трилогии, в которую также входят «Дело» и «Смерть Тарелкина». Пьеса вошла в репертуар российских театров и с успехом ставилась на сценах Франции и Румынии.

В первой части трилогии «Картины прошедшего» семья состоятельного ярославского помещика Муромского приезжает в Москву. Там они знакомятся с красивым и представительным дворянином Михаилом Кречинским. Лидочка Муромская без памяти влюбляется в него, и Кречинский делает ей предложение руки и сердца. Однако идиллии наступает конец, когда становится ясно, что Кречинский оказался карточным шулером, а история с женитьбой – настоящей аферой.

При этом ни Муромские, ни Кречинский не могут знать, куда заведёт их эта любовно-свадебная интрига...

На репетициях «Свадьбы Кречинского» автор произведения Александр Сухово-Кобылин любил повторять актёрам, что его пьесу надо играть со скоростью французского водевиля. Действительно, её сюжет полон комических ситуаций и настолько неожиданных поворотов, что сложно даже предположить, какую развязку получит эта история в своём продолжении – сатире «Дело».

Спектакль состоится 26 марта на сцене Большого зала

ул. Ленина, 19

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