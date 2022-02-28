Назван состав делегации Украины на переговорах с Россией

Фото МИД Республики Беларусь
Офис Президента Украины назвал людей, которые проведут переговоры с российской стороной в Гомельской области Республики Беларусь.
В переговорах с россиянами со стороны Украины будут участвовать:
- глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия;
- министр обороны Украины Алексей Резников;
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк;
- первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин;
- народный депутат Рустем Умеров;
- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Напомним, ранее в ФСБ заявили о попытках Украины организовать диверсии в России.
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