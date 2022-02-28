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Назван состав делегации Украины на переговорах с Россией

Фото Назван состав делегации Украины на переговорах с Россией
Фото Назван состав делегации Украины на переговорах с Россией

Фото МИД Республики Беларусь

Офис Президента Украины назвал людей, которые проведут переговоры с российской стороной в Гомельской области Республики Беларусь.

В переговорах с россиянами со стороны Украины будут участвовать:

- глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия;

- министр обороны Украины Алексей Резников;

- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк;

- первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин;

- народный депутат Рустем Умеров;

- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Напомним, ранее в ФСБ заявили о попытках Украины организовать диверсии в России.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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