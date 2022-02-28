Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В ФСБ заявили о попытках Украины организовать диверсии в России

Фото В ФСБ заявили о попытках Украины организовать диверсии в России
Фото В ФСБ заявили о попытках Украины организовать диверсии в России

Фото пресс-службы УФСБ по Новосибирской области (носит иллюстративный характер)

Сотрудники ФСБ заявили, что украинские спецслужбы пытаются использовать своих соотечественников в России для организации диверсий.

Российские контрразведчики заявили о большом количестве сообщений от украинцев, находящихся на территории РФ. Люди жалуются на спецслужбы Украины, которые пытаются использовать их для разведки и диверсий.

В ФСБ напомнили, что за сотрудничество с иностранной разведкой в России предусмотрено уголовное наказание – до 20 лет лишения свободы.

При этом контрразведчики упомянули, что наказания можно избежать, если своевременно сообщить о взаимодействии с иностранной разведкой, что будет способствовать предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российская военная авиация заполучила абсолютное господство в небе над Украиной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33498
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
28291
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22256
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20373
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
15829
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15620
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
15593
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля