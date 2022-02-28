В ФСБ заявили о попытках Украины организовать диверсии в России

Фото пресс-службы УФСБ по Новосибирской области (носит иллюстративный характер)

Сотрудники ФСБ заявили, что украинские спецслужбы пытаются использовать своих соотечественников в России для организации диверсий.

Российские контрразведчики заявили о большом количестве сообщений от украинцев, находящихся на территории РФ. Люди жалуются на спецслужбы Украины, которые пытаются использовать их для разведки и диверсий.

В ФСБ напомнили, что за сотрудничество с иностранной разведкой в России предусмотрено уголовное наказание – до 20 лет лишения свободы.

При этом контрразведчики упомянули, что наказания можно избежать, если своевременно сообщить о взаимодействии с иностранной разведкой, что будет способствовать предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российская военная авиация заполучила абсолютное господство в небе над Украиной.