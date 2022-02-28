Российская авиация завоевала господство в воздухе над Украиной

Фото с сайта Минобороны РФ

В небе над всей территорией Украины установлено господство российской военной авиации.

Российские боевые самолёты и вертолёты захватили абсолютное господство в украинском небе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки были уничтожены восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, а также пять боевых самолётов.

Конашенков добавил, что с начала операции поражены 1 114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно о продвижении войск ДНР вглубь обороны противника на 4 км, а также о продвижении войск ЛНР на 6 км.