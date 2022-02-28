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Спецоперация в Украине: последние новости на утро 28 февраля

Фото Спецоперация в Украине: последние новости на утро 28 февраля
Фото Спецоперация в Украине: последние новости на утро 28 февраля

Фото с сайта Минобороны РФ (носит иллюстративный характер)

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины. О главном к этому часу – в ежедневном дайджесте от Сиб.фм.

Военные действия

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации были поражены и выведены из строя 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе:

- 27 пунктов управления и узлов связи;

- 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (С-300, «Бук М-1» и «Оса»);

- 56 радиолокационных станций;

- 254 украинских танка;

- 31 самолёт на земле;

- 46 реактивных систем залпового огня;

- 103 орудия полевой артиллерии и миномётов;

- 164 единицы специальной военной автотехники.

За минувшие сутки войска Луганской народной республики при огневой поддержке ВС РФ продвинулись на 4 км вглубь обороны противника; войска Донецкой народной республики – на 6 км.

Санкции

Предполагается, что несколько российский банков отключат от SWIFT (система межбанковского электронного документооборота), а активы Банка России будут заморожены, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

28 февраля воздушное пространство Европы было закрыто для всех российских самолётов, в частности для частных воздушных судов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Австралия ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и ещё ряда высокопоставленных чиновников. Ограничения касаются въезда в страну и «целевых финансовых операций».

Напомним, ранее Александр Карелин посетил лагерь с беженцами в Донбассе.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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