Новосибирский фотограф Слава Степанов показал архивные снимки сгоревшего Ан-225 «Мрия»

Фото: Instagram @stepanovslava
Фотограф Слава Степанов из Новосибирска показал серию снимков крупнейшего в мире самолёта Ан-225 «Мрия», который недавно был утрачен.
Серию фотографий легендарного самолёта Ан-225 «Мрия» — крупнейшего в мире на момент сборки — опубликовал в своём Instagram новосибирский фотограф Слава Степанов.
Снимки были сделаны ещё в сентябре 2013 года, уточнил автор. Теперь самолёт уничтожен.
«Такой я увидел «Мрию» и такой я её запомню», — написал он в публикации.
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«Мрия», или «Мечта» — тяжёлый турбореактивный транспортный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности, который был разработан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова и являлся флагманом украинской авиации.
«Укроборонпром» заявил, что на воссоздание борта потребуется минимум 5 лет и 3 млрд долларов.
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