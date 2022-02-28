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Новосибирский фотограф Слава Степанов показал архивные снимки сгоревшего Ан-225 «Мрия»

Фото Новосибирский фотограф Слава Степанов показал архивные снимки сгоревшего Ан-225 «Мрия»
Фото Новосибирский фотограф Слава Степанов показал архивные снимки сгоревшего Ан-225 «Мрия»

Фото: Instagram @stepanovslava

Фотограф Слава Степанов из Новосибирска показал серию снимков крупнейшего в мире самолёта Ан-225 «Мрия», который недавно был утрачен.

Серию фотографий легендарного самолёта Ан-225 «Мрия» — крупнейшего в мире на момент сборки — опубликовал в своём Instagram новосибирский фотограф Слава Степанов.

Снимки были сделаны ещё в сентябре 2013 года, уточнил автор. Теперь самолёт уничтожен.

«Такой я увидел «Мрию» и такой я её запомню», — написал он в публикации.

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Публикация от Gelio | Stepanov Slava (@stepanovslava)

«Мрия», или «Мечта» — тяжёлый турбореактивный транспортный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности, который был разработан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова и являлся флагманом украинской авиации.

«Укроборонпром» заявил, что на воссоздание борта потребуется минимум 5 лет и 3 млрд долларов.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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