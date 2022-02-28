Переговоры России и Украины закончились

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В Белоруссии завершились переговоры России и Украины.

Российская и украинская делегация завершили переговоры.

Переговоры России и Украины по ситуации на Украине завершились. Российская и украинская делегации уехали в столицы для консультаций перед новым раундом переговоров.

Советник главы офиса украинского президента Подоляк заявил, что Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время. Обе делегации сегодня определили приоритетные темы, по которым наметили определенные решения, сообщает РИА Новости. Это подтвердил руководитель российской делегации Владимир Мединский.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, в Белоруссии прошли три раунда переговоров России и Украины. Следующий раунд переговоров пройдет на польско-белорусской границе. Предполагается, новая дата переговоров будет назначена на ближайшие дни.

Сегодня днем президент России Владимир Путин назвал Запад «империей лжи» за антироссийские санкции. Введенные против России санкции привели к тому, что Центробанк поднял ключевую ставку до 20 %. Это отразилось практически на всех сферах экономики страны.