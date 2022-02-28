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общество

Путин назвал Запад «империей лжи» за антироссийские санкции

Фото Путин назвал Запад «империей лжи» за антироссийские санкции
Фото Путин назвал Запад «империей лжи» за антироссийские санкции

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал Запад «империей лжи» за вводящиеся против России санкции.

Президент России Владимир Путин начал совещание по вопросам экономики. Глава государства назвал Запад «империей лжи» за санкции, введенные против России.

«Я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, в том числе о тех санкциях, которые западное сообщество – «империя лжи» – пытается ввести против России», – заявил Владимир Путин.

Глава государства собрал совещание по вопросам экономики, чтобы обсудить санкции, которые ввели страны Запада против России в связи с освободительной миссией России на Украине.

США и Европа ввели санкции против российских банков, в том числе Центробанка. Из-за этого ЦБ был вынужден поднять ключевую ставку до 20 %. В связи с этим курс рубля начал падать: сегодня в Новосибирске доллар продают уже по 175 рублей. В некоторых банках можно купить валюту дешевле.

Однако крупнейшие российские банки пообещали россиянам, что ставки по уже выданным кредитам и ипотекам подняты не будут.

Тем временем в Новосибирске продолжают расти цены на продукты, алкоголь, бытовую технику и даже недвижимость.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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