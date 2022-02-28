В Новосибирске предупредили о подорожании бытовой техники и алкоголя из-за санкций

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Новосибирские эксперты назвали товары и услуги, которые могут подорожать в 2022 году на фоне введённых санкций.

Ощутимый рост цен на ввозимые импортные товары ожидается на фоне колебаний курса рубля. Об этом изданию РБК заявил замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По словам Миронова, подорожают в первую очередь бытовая техника, импортные фрукты и овощи, кофе и шоколад.

Среди товаров, цены на которые могут подняться уже в марте, эксперт назвал алкоголь и товары длительного хранения.

Также эксперты предупредили о росте цен на недвижимость на фоне нестабильного курса рубля.

«Возможно, на готовое жильё цены начнут снижаться, а на рынке новостроек, скорее всего, будет введена очередная программа поддержки, что позволит удерживать цены», – сказала директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков не исключил возможное повышение цен на такие отечественные товары как хлеб, мясо и овощи. Подорожание в этой сфере может произойти из-за снижения конкуренции на рынках на фоне прекращения торговых связей с миром.

Напомним, ранее новосибирский Минпромторг опроверг данные о повышении цен на гречку до 200 рублей.