В Новосибирске Минпромторг опроверг подорожание гречки до 200 рублей

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Минпромторг Новосибирской области опроверг информацию о подорожании гречневой крупы в торговых сетях до 200 рублей в феврале.

В воскресенье, 27 февраля, минпромторг Новосибирской области прокомментировал информацию о росте цен на ряд товаров в торговых сетях региона. В частности, сообщалось о подорожании гречки до 200 рублей и подсолнечного масла до 230 рублей на фоне событий в Украине.

По данным ведомства, информация о повышении цен на гречку не имеет отношения к действительности.

"Федеральные продовольственные сети взяли на себя обязательства не повышать торговую надбавку на социально значимые товары и оставляют её минимальной. По информации продуктового ритейлера «Марии Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика", — говорится в официальном сообщении Минпромторга.

Иными словами, цены на гречку в последние дни в торговых сетях не менялись. Ценники, которые были восприняты покупателями как новые, в действительности могли появиться значительно раньше.

"Проблем с поставками товаров нет, запасы товаров достаточные, полная продуктовая линейка разной цены имеется в наличии в магазинах Новосибирска», — подчеркнули в ведомстве.