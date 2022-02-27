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В Новосибирске Минпромторг опроверг подорожание гречки до 200 рублей

Фото В Новосибирске Минпромторг опроверг подорожание гречки до 200 рублей
Фото В Новосибирске Минпромторг опроверг подорожание гречки до 200 рублей

ФОТО СИБ.ФМ

Минпромторг Новосибирской области опроверг информацию о подорожании гречневой крупы в торговых сетях до 200 рублей в феврале.

В воскресенье, 27 февраля, минпромторг Новосибирской области прокомментировал информацию о росте цен на ряд товаров в торговых сетях региона. В частности, сообщалось о подорожании гречки до 200 рублей и подсолнечного масла до 230 рублей на фоне событий в Украине.
По данным ведомства, информация о повышении цен на гречку не имеет отношения к действительности.
"Федеральные продовольственные сети взяли на себя обязательства не повышать торговую надбавку на социально значимые товары и оставляют её минимальной. По информации продуктового ритейлера «Марии Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика", — говорится в официальном сообщении Минпромторга.
Иными словами, цены на гречку в последние дни в торговых сетях не менялись. Ценники, которые были восприняты покупателями как новые, в действительности могли появиться значительно раньше.
"Проблем с поставками товаров нет, запасы товаров достаточные, полная продуктовая линейка разной цены имеется в наличии в магазинах Новосибирска», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 26 февраля торговая сеть "Мария-Ра" в Новосибирске посоветовала покупателям перейти на национальные карты "Мир".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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