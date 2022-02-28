В Новосибирске резко подорожали новостройки на фоне ситуации в Украине

Фото Максима Николаева

Более 50 % застройщиков по всей России подняли цены на квартиры на фоне событий в Украине, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

После начала специальной операции в Донбассе 69 % застройщиков из топ-25 отметили повышение спроса. При этом ни один из опрошенных руководителей отделов продаж не смог даже приблизительно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, а также динамику цен хотя бы на ближайшие две недели, рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«Поэтому только статистика. Чуть больше 50 процентов застройщиков подняли цены на 3-15 процентов. В основном, по словам специалистов отделов продаж, это было сделано планово, в связи с ожидаемым ростом цен на стройматериалы. По отдельным позициям поставщики о нём уже объявили», — пояснил эксперт.

Некоторые застройщики в свете последних событий решили остановить продажи, а в отдельных случаях отделы продаж начали отказываться фиксировать цены при бронировании. Также есть позиция не играть ценами на фоне политической ситуации, отметил аналитик.

«В конце прошлой недели покупатели квартир столкнулись с массовыми отказами по ипотечным кредитам, банковские работники ожидают резкого роста ключевой ставки и коррекции процента по льготной ипотеке. Опрос сотрудников ведущих российских банков не добавил определённости, но все ждут ухудшения условий по кредитованию и рекомендуют применять полученные кредитные решения. Если есть такая возможность, конечно», — продолжил Николаев.

На сегодняшний день вопросов больше, чем ответов. Но значительная часть застройщиков всё же планируют продать максимальное число квартир без повышения цен. Это касается объектов высокой степени готовности, где проще посчитать конечную себестоимость.

Если учитывать опыт прошлых кризисов, то инвестиции в недвижимость всегда позволяли сохранить деньги, хотя и не обеспечивали существенной прибыли.

«А покупать выгоднее у тех застройщиков, которые оставили цены на прежнем уровне, так как высокая степень готовности кратно уменьшает риски. А проблемные объекты лучше вообще выбросить из числа анализируемых», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что ипотечная ставка в связи с ситуацией в Донбассе будет расти. Рассчитывать на снижение не дают растущий курс доллара и уровень инфляции, констатировал аналитик.