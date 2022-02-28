В Новосибирске курс евро достиг 195 рублей 28 февраля

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В банках Новосибирска растёт курс доллара.

С началом военной спецоперации России на Украине курс доллара начал резко расти. Несмотря на официальный курс американской валюты в 99,34 рубля, банки продают её куда дороже. Где в Новосибирске выгоднее покупать доллары, проверил Сиб.фм.

Самый дорогой обменный курс предлагают в банке «Пойдём» на улице Дуси Ковальчук, 270 – целых 175 рублей за доллар и 195 рублей за евро.

Посетителей в офисе банка нет, сотрудники не производят обмен, ссылаясь на технический сбой. Снять деньги здесь тоже не выйдет. К слову, вход в здание банка засыпан снегом. Кажется, с самого утра клиентов было немного.

В Газпромбанке предлагают валюту по цене 84,50 рубля за покупку и 133,50 рубля за продажу одного доллара. Евро обойдётся в 94,6 рубля и 148,50 рубля соответственно.

Один из самых выгодных курсов валюты в Новосибирске предлагает «СКБ-Банк». Там один доллар стоит 130 рублей. Евро – 140 рублей.

Банк «Уралсиб» установил курс продажи в размере 153,32 рубля.

«Почта Банк» на площади Калинина операции с валютой не производит. Об этом говорит огромная вывеска на двери банка.

В «Альфа-Банке» много посетителей, однако обмен и здесь не производят.

В «Уральском банке» валюта закончилась. Банк покупает валюту у населения по 85 рублей за доллар и 97,08 рубля за евро.

Дешевле всего американскую валюту в Новосибирске можно купить в Сбербанке.

Несмотря на то что в банке много клиентов, сотрудники сохраняют самообладание, никто не нервничает.

Сбербанк продаёт зелёные купюры по 123,58 рубля.

В «Россельхозбанке» валюту сейчас не продают. При этом покупают в финансовой организации доллар по 77 рублей, а евро – за 87,4 рубля.

В «Промсвязьбанке» купить валюту можно по цене 133,90 рубля за доллар и 143,86 рубля за евро.

В «Ланта-Банке» – технический перерыв. При этом в ожидании открытия банка у дверей стоят двое человек.

Второй день в стране растёт стоимость валюты. Сегодня утром курс доллара в Новосибирске достигал 250 рублей. В связи с нестабильным курсом рубля и повышением ключевой ставки ЦБ до 20 % экономист Коложвари призвал жителей Новосибирска временно отказаться от кредитов.