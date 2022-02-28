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В Новосибирске курс доллара достиг 250 рублей 28 февраля

Фото В Новосибирске курс доллара достиг 250 рублей 28 февраля
Фото В Новосибирске курс доллара достиг 250 рублей 28 февраля

Фото pexels.com, скриншот с сайта banki.ru

Утром в понедельник, 28 февраля, курс доллара в отделении банка «Пойдём» в Новосибирске достиг 250 рублей.

В Новосибирске курс продажи доллара в банке «Пойдём» достиг 250 рублей утром 28 февраля. Оперативная информация о курсе валют размещена на сайте banki.ru.

Фото В Новосибирске курс доллара достиг 250 рублей 28 февраля 2

Максимальный курс американской валюты отмечен в банке «Пойдём», при этом продать доллары там можно по 70 рублей. «Евро Банк» продаёт за 275 рублей, покупает за 80 рублей.

В банке «Русский Стандарт» доллар стоит 154 рубля, евро – 180 рублей. По 150 рублей американские доллары стоят в банке «Акцепт», 133,50 рубля – в «Совкомбанке». Самый дешёвый курс продажи доллара в «Россельхозбанке» – 88,05 рубля.

В банке «Точка» 28 февраля доллар стоит 140 рублей, хотя днём ранее, 28 февраля, курс для покупки валюты составлял 105 рублей.

Напомним, эксперты в Новосибирске предупредили о подорожании бытовой техники и алкоголя из-за санкций.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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