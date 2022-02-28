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общество

Сбербанк объяснил, что произойдёт с выданными россиянами ипотеками и кредитами

Фото Сбербанк объяснил, что произойдёт с выданными россиянами ипотеками и кредитами
Фото Сбербанк объяснил, что произойдёт с выданными россиянами ипотеками и кредитами

Фото Сиб.фм

Сбербанк пообещал не вносить изменения в действующие ипотеки и потребительские кредиты.

Повышение ключевой ставки ЦБ до 20 % вызвало волнение россиян. Люди боятся увеличения стоимости взятых ипотечных и потребительских кредитов. В Сбербанке успокоили россиян, пообещав не вводить изменения в уже действующие кредиты.

Заявление Банка России о повышении ключевой ставки до 20 % вызвало страх у россиян. Люди переживают по поводу того, что произойдёт с уже взятыми ипотечными и потребительскими кредитами и не придётся ли платить по ним больше, чем до этого.

В Сбербанке пообещали, что никаких изменений по действующим потребительским кредитам и ипотекам не будет.

Ранее экономисты объяснили, что банки не имеют права менять ставки по выданным кредитам даже в случае повышения ключевой ставки ЦБ, передаёт РИА Новости.

Центробанк объяснил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Регулятор также подчеркнул, что эта мера поддержит финансовую и ценовую стабильность и защитит сбережения граждан от обесценения.

Из-за санкций в Новосибирске взлетели цены на бытовую технику и алкоголь, подорожала и недвижимость. Эксперты советуют новосибирцам пока не брать кредиты.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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