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Песков сообщил об отношении Путина к санкциям против него

Фото Песков сообщил об отношении Путина к санкциям против него
Фото Песков сообщил об отношении Путина к санкциям против него

Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что санкции против Владимира Путина это абсурдно и недальновидно.

Президент России Владимир Путин безразлично относится к введённым против него санкциям после объявления о спецоперации в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

«Относится он достаточно индифферентно. Там [в документах о санкциях] содержатся абсурдные положения об активах и так далее, но всем известно, никаких активов, кроме тех, что декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, у президента нет», – отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, введение санкций против Путина – это абсурдно и недальновидно, а также не решит никакие проблемы.

Однако он признал жестокость и тяжесть данных мер. Тем не менее пресс-секретарь выразил уверенность, что Россия обладает нужным потенциалом, чтобы компенсировать ущерб.

«Ответы России будут выстраиваться с точки зрения целесообразности наших собственных интересов», – дополнил Песков.

Напомним, что санкции также ввели и против российских банков. Ранее Сбербанк рассказал, что произойдёт с выданными ипотеками и кредитами, а также об изменениях в операциях с валютами.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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