Сброс воды через ГЭС в Новосибирске может угрожать рыбакам

Фото Аварийно-спасательной службы Новосибирской области

Увеличение сброса воды на ГЭС в Новосибирске может угрожать безопасности рыбаков.

В Новосибирске увеличат уровень воды в Оби через ГЭС. Рыбаков предупредили об опасности выхода на лед.

В понедельник, 28 февраля, в Новосибирске начался сброс воды через ГЭС в нижнем бьефе. Из-за этого увеличится уровень воды в Оби. Поднятие воды может подтопить лед и ухудшить его структуру – это приведет к появлению промоин.

Спасатели посоветовали новосибирским рыбакам не выходить на лед на реке Обь. Особенно опасными зонами считается лед в районе Матвеевки, Нижней Ельцовки, аванпорта и ЖБИ-1. Служба МАСС попросила предупредить близких людей об опасности зимней рыбалки, передает АиФ-Новосибирск.

При возникновении несчастных случаев можно позвонить в экстренную службу по номеру 112 или 231-06-49.

Ранее спасатели предупредили горожан о сходе снега и сосулек с крыш из-за резкого потепления в Новосибирске. В это время нужно быть предельно внимательными, проходя мимо любых зданий, особенно если на крышах есть снежные карнизы и сосульки.