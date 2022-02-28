Штраф за отсутствие ТО, новые требования к остеклению балконов и электронные свидетельства о смерти – что изменится в жизни россиян с 1 марта 2022 года

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С 1 марта в России начнёт действовать ряд изменений, в частности увеличатся штрафы за отсутствие техосмотра. Подробности на Сиб.фм.

Начало каждого месяца в России традиционно сопровождается законодательными изменениями, и март не исключение. Сиб.фм предлагает ознакомиться с перечнем главных нововведений, которые вступят в силу уже с 1 числа.

Штрафы за отсутствие ТО вырастут

Водители, не прошедшие техосмотр (ТО), начнут получать более крупные штрафы, размер взыскания увеличится до 2 тысяч рублей. Однако коснётся нововведение только владельцев транспортных средств, подлежащих обязательному ТО, поэтому для тех, кто использует авто в личных целях, ничего не изменится.

Начнут действовать новые правила получения водительских удостоверений

Лишённые прав за пьяное вождение автомобилисты будут проходить дополнительное тестирование: их проверят на предмет злоупотребления алкоголем или наркотиками. Для этого придётся сдать кровь и мочу.

Важно: речь идёт только о водителях, которых лишали прав за нетрезвое вождение, отказ от медосвидетельствования, ДТП в нетрезвом виде или повторное вождение пьяными за рулём.

Самовольно обшивать и остеклять балконы будет запрещено

Собственники квартир с 1 марта должны будут согласовывать изменения внешнего вида балконов с местными властями. Это значит, что перед обшивкой или остеклением придётся получить одобрение муниципалитета.



Вынос бытовой техники и компьютеров в мусорные контейнеры останется в прошлом

С начала весны вступит в силу запрет на выбрасывание в мусорные контейнеры бытовой техники, системных блоков компьютеров, плат и жёстких дисков. Вместо этого их нужно будет сдавать на утилизацию в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины.

Свидетельства о смерти станут электронными

По всей России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Единый федеральный реестр таких свидетельств будет вести Министерство здравоохранения РФ. И хотя заполнение документа станет обязательным, заботиться о его передаче родственникам умершего не потребуется. Прежде такие свидетельства нужно было нести в ЗАГС, чтобы там сделали соответствующую отметку.

Можно будет отказаться от опасной работы

В соответствии с вступающим в силу 1 марта законом, наёмные работники смогут отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни.

Получить разрешение на оружие станет сложнее

Правила получения разрешения на оружие с начала весны будут ужесточены. Пройти медицинский осмотр, чтобы получить соответствующий документ, можно будет только в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Оформить тaунхаус в собственность станет проще

В Градостроительном кодексе закрепили статус тaунхаусов. Новый закон, который начинает действовать с 1 марта, упростит оформление таких домов в собственность.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что с 1 марта в России досрочно завершается программа, которой могут пользоваться владельцы карты «Мир». Кешбэк за путешествия по стране больше начисляться не будет.