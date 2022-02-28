Снять наличные, купить тушёнку, отключить обновления: психолог рассказала, как отличить панику от предусмотрительности

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Очередной виток напряжённости и внутри страны, и за её пределами заставил многих задуматься, где проходит тонкая граница между разумной предусмотрительностью и повышенной тревожностью. К примеру, снятие наличных с карт или закупка продуктов про запас – когда это делать рано, а когда уже нет смысла? И как быть, если вы теряете способность принимать осмысленные, рациональные решения?

Как оценить ситуацию

Давайте попробуем определить критерии ситуации, при наличии которых нужно начинать не просто задумываться, но и предпринимать решительные действия.

Прямая угроза жизни и безопасности вашей и ваших близких и друзей.

Кажется, что это безусловный критерий, и тем не менее даже тут следует хорошенько подумать. Ситуация аналогичная той, с которой вы сталкиваетесь при управлении автомобилем в интенсивном движении: решения нужно принимать быстро, но обдуманно, без истерики и хаоса.

Прямая угроза вашему имуществу и доходам.

В кризисных ситуациях у нас принято широким жестом отмахиваться от важности этого критерия: какие деньги, при чём тут дом или вещи, всё ещё заработаем. Я ни в коем случае не призываю выбирать между жизнью или здоровьем и имуществом, но необдуманно и поспешно отказываться от того, чего вы добивались годами, тоже не стоит.

Прямая угроза вашей психической стабильности.

На этом критерии хотелось бы остановиться особенно подробно. В нашем обществе не принято уделять серьезное внимание собственным тревогам, страхам, стрессам и паническим атакам, их априори считают признаком слабости и внутренней распущенности. Категорически настаиваю на том, что это не так! В некоторых обстоятельствах физические раны залечить легче и быстрее, чем ментальные травмы.

Как только чувствуете, что подступает тревога и паническая атака, выделите себе 30 минут – просто заведите будильник на телефоне и задайте себе вопрос: что меня беспокоит?

Возьмите лист бумаги и запишите всё, что приходит в голову в ответ на этот вопрос. Даже если это будут только отрывочные мысли. Возвращаете себя к первоначальному вопросу и записываете далее. Писать нужно до тех пор, пока на вопрос «Что меня тревожит?» у вас больше не будет ответов. В конце концов вы увидите, как ваши мысли станут более стройными, начнут оформляться более логично, из головы уйдёт хаос, станет спокойнее, отпустит паника и страх.

Что делать точно нужно

Если интуиция вам подсказывает, что нужно срочно что-то делать, и вы не в силах противиться этому настроению, давайте определим минимальный перечень того, что поможет вам подстраховаться на случай внезапного кризиса. При этом стоит учесть, что у каждого из нас свой перечень триггеров – чего мы боимся больше всего. С определения списка этих тревог и страхов и стоит начать.

Вы застали дефицит продуктов и товаров, стояли в очередях и доставали всё самое необходимое по знакомству?

Закупите и регулярно пополняйте запасы самого необходимого, на ваш взгляд: непортящиеся продукты, крупы, средства гигиены, питьевая вода и так далее. Не торопитесь и не суетитесь: сделайте заказ через службу доставки или поезжайте на оптовую базу. Нет никакого смысла делать такие закупки, когда уже началась паника и ажиотаж – это только выброшенные деньги и испорченные нервы.

Вы пережили периоды острой нехватки денег или безработицы?

Создавайте финансовую подушку, разделив её примерно поровну между наличными и безналичными средствами. Наличные деньги тоже дифференцируйте между отечественными деньгами и валютой. Пусть у вас будет отложено не так много, но это будут деньги, которые создадут вам ощущение безопасности и снимут тревожность. Звучит оптимистично с учётом низкого уровня доходов у большинства из нас, но в противном случае вам предстоит судорожно снимать деньги с кредитных карт с невыгодными процентами, выстаиваясь в очередях к банкоматам.

У вас страх потерять или не найти нужные документы?

Соберите всё, что может вам понадобиться в случае любой экстренной ситуации, в один конверт или сумку – паспорта, внутренние и заграничные, свидетельства о рождении и о браке, документы о собственности, страховки и налоговые документы. Сделайте их сканы или фотографии и загрузите на любой облачный сервис, сложите на флешку, отправьте на почту доверенным друзьям.

Вы боитесь потерять своих близких?

Эта ваша тревожность может мешать не только вам, но и тем, о ком вы беспокоитесь. Вам всё равно придётся найти баланс между своей потребностью знать, где ваши дети и родственники, и их личным пространством. Поэтому обсудите с ними, признайтесь откровенно – почему и чего вы боитесь и какой режим и частота связи будет для них комфортным и оперативным одновременно.

Вам просто тревожно?

Информационный поток может вызывать панические атаки даже без привязки к конкретным событиям или действиям. В таких случаях прежде всего постарайтесь стабилизировать себя физически: глубокое ровное дыхание, лучше закрыв глаза; ритмичные физические нагрузки – ходьба, бег, велосипед, даже просто отжимания или подтягивания; по возможности – массаж. Добавьте привычный любимый запах – хорошо помогают духи или аромамасла, может быть, любимая музыка, лучше не слишком громкая и без резких или низких звуков.

И в завершение. Все тревожные сигналы нужно делить на два блока: те ситуации, на которые вы можете так или иначе повлиять, и те, которые лежат вне зоны вашей ответственности. Если вы не можете изменить происходящее, вспомните знаменитую фразу: «Делай, что должен, и будь, что будет».