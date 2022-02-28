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В Новосибирске 37-летний мужчина задушил сожительницу в ванной

Фото В Новосибирске 37-летний мужчина задушил сожительницу в ванной
Фото В Новосибирске 37-летний мужчина задушил сожительницу в ванной

Фото СУ СК России по Новосибирской области, Густаво Зырянова / Сиб.фм

27 февраля сотрудники полиции обнаружили тело задушенной 40-летней женщины в квартире в Ленинском районе Новосибирска.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины за совершение особо тяжкого преступления – убийства. Сибиряку грозит до 15 лет лишения свободы после того, как он задушил сожительницу в ванной на почве ревности. Об этом сообщают в СУ СК России по региону.

Тело погибшей 40-летней женщины следователи обнаружили 27 февраля в квартире в Ленинском районе. На её теле были заметны видимые признаки насильственной смерти. В тот же день по горячим следам правоохранители задержали подозреваемого, который пытался покинуть Россию.

Фото В Новосибирске 37-летний мужчина задушил сожительницу в ванной 2

По данным следствия, в ночь с 26 на 27 февраля мужчина находился со своей сожительницей в квартире. В какой-то момент между ними возникла ссора, и сибиряк задушил свою возлюбленную в ванной комнате, а после скрылся с места преступления.

«Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователям совместно с сотрудниками полиции по горячим следам удалось установить и задержать при попытке скрыться и покинуть территорию России 37-летнего фигуранта по делу на трассе в Новосибирской области», – сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. На допросе подозреваемый признал свою вину, на данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу на время расследования.

Напомним, что в Новосибирске задержали 35-летнего мужчину, который задушил подругу в комнате общежития. Сначала он пытался убедить полицию в своей невиновности и рассказывал, будто его девушка упала с дивана, зацепившись за шарф, и умерла от удушения.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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