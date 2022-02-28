В Новосибирске для вывоза снега закупят погрузчики на 23 млн рублей

Фото Густаво Зырянова

Муниципальное предприятие ДЭУ № 1 в Новосибирске объявило аукцион на закупку дорожной техники для уборки улиц.

МКУ «ДЭУ № 1» в Новосибирске проводит аукцион на закупку дорожной техники. За четыре ковшовых погрузчика готовы заплатить 22,6 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Отмечается, что в комплекте с машинами должны быть фрезерно-роторный снегометатель, щётка с бункером и системой увлажнения, а также поворотный отвал. Всё новое, не ранее 2022 года выпуска.

«Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть без следов коррозии и деформации, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов», — подчёркивается в документации.

Погрузчики должны быть доставлены на территорию ДЭУ до 31 августа.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на закупку техники для уборки улиц в 2022 году власти планируют потратить 50,8 млн рублей. Также он отметил, что один небольшой погрузчик «Четра» заменяет пятерых рабочих и значительно повышает качество уборки тротуаров.