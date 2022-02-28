Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске для вывоза снега закупят погрузчики на 23 млн рублей

Фото В Новосибирске для вывоза снега закупят погрузчики на 23 млн рублей
Фото В Новосибирске для вывоза снега закупят погрузчики на 23 млн рублей

Фото Густаво Зырянова

Муниципальное предприятие ДЭУ № 1 в Новосибирске объявило аукцион на закупку дорожной техники для уборки улиц.

МКУ «ДЭУ № 1» в Новосибирске проводит аукцион на закупку дорожной техники. За четыре ковшовых погрузчика готовы заплатить 22,6 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Отмечается, что в комплекте с машинами должны быть фрезерно-роторный снегометатель, щётка с бункером и системой увлажнения, а также поворотный отвал. Всё новое, не ранее 2022 года выпуска.

«Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть без следов коррозии и деформации, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов», — подчёркивается в документации.

Погрузчики должны быть доставлены на территорию ДЭУ до 31 августа.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на закупку техники для уборки улиц в 2022 году власти планируют потратить 50,8 млн рублей. Также он отметил, что один небольшой погрузчик «Четра» заменяет пятерых рабочих и значительно повышает качество уборки тротуаров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
аукцион
уборка снега
закупка
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33188
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
26699
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
21823
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15% с 28 февраля из-за санкций
20022
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
15536
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15422
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
14361
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине