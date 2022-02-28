В Новосибирске две недели разыскивают пропавшую 63-летнюю пенсионерку

Фото ПСО «Маяк»

12 февраля 63-летняя жительница Новосибирска Валентина Ванина ушла из дома и не вернулась, волонтёры начали распространять ориентировку на пропавшую.

В Новосибирске две с половиной недели разыскивают 63-летнюю Валентину Ванину, которая ушла из дома и не вернулась. Ориентировку на пропавшую распространили волонтёры поискового отряда «Маяк».

Пенсионерка пропала 12 февраля 2022 года, около 15:00 женщина ушла из дома по улице Столетова в Калининском районе. Однако после этого установить её местонахождение так и не удалось.

Женщину ищут по следующим приметам: рост 162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, оcтрижены под машинку, глаза серо-голубые. В день пропажи пенсионерка была одета в вязаную шапку кирпичного цвета, чёрную куртку с капюшоном из меховой опушки, чёрные болоньевые штаны и чёрные сапоги.

Также волонтёры предоставили фотографию пропавшей от 2015 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентины Ваниной, просят сообщить в полицию по номеру 112 либо на номер ПСО «Маяк» 8 (951) 393-09-11.

Напомним, что в Новосибирске с декабря разыскивают 15-летнего подростка Данила Коледуба, который сбежал из реабилитационного центра. Мальчика всё это время никто не видел, теперь полицейские объявили его в розыск.