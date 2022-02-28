В Новосибирске квартира в новостройке за день подорожала на 6,5 млн рублей

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В Новосибирске после 24 февраля заметно подорожали квартиры в новостройках.

В Новосибирске квартиры в строящихся домах резко подорожали после 24 февраля. Однако пока ещё продаётся недвижимость по стабильным ценам. «АиФ-Новосибирск» проследил тенденцию цен на жильё в городе после начала военной спецоперации в Украине.

Заметнее всего изменяются цены на дорогие квартиры. Например, на Красном проспекте, 220 продаются четырёхкомнатные апартаменты. Квартиру в 157 «квадратом» начнут сдавать во втором квартале 2022 года. По данным сайта N1, до 25 февраля цена составляла 13,4 млн рублей, а после выросла на 1,65 млн рублей (+12,4%).

В микрорайоне Восход продаётся трёхкомнатная квартира в 192 «квадрата». Сдача объекта планируется в 2024 году, однако уже за этот год цены на квартиру менялись несколько раз. Например, 10 февраля стоимость упала на 800 тысяч рублей, а потом тут же увеличилась на 300 тысяч. Затем 18 февраля прибавила 1,8 млн рублей, а 26 числа – 300 тысяч и в тот же день сразу 3,1 млн рублей. Так, в начале месяца её можно было купить за 24,4 млн рублей, а теперь – за 29,9 млн рублей.

Ещё одна квартира в этом же доме с ноября 2021 года стоила 36,7 млн рублей. Однако 26 февраля цена резко поднялась до 43,2 млн рублей. Таким образом, за сутки квартира стала дороже на 6,5 млн рублей.

В целом стоимость квартир в строящихся домах повышаются постоянно. Также ещё сохранились варианты, на которых не повлияла сегодняшняя экономическая ситуация.

Напомним, ранее независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что по всей России более 50% застройщиков действительно подняли цены на квартиры из-за событий в Украине.