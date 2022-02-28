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общество

В Новосибирске не будут включать сирены 2 марта

Фото В Новосибирске не будут включать сирены 2 марта
Фото В Новосибирске не будут включать сирены 2 марта

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске не будут включать сирены в учебных целях. Проверить системы оповещения населения должны были 2 марта.

Правительственная комиссия решила не включать сирены в Новосибирске 2 марта. Об этом рассказала муниципальный депутат Светлана Каверзина в своем Telegram-канале.

В среду, 2 марта, в Новосибирске не будут проводить проверку региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения с запуском электросирен и акустических устройств. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Проверку систем оповещения населения перенесли на более поздний срок. Пока неизвестно, на какую именно дату перенесли проверку.

При этом власти отметили, что проверка систем оповещения не связана с ситуацией на Украине. Сирены включают ежегодно во всех городах России, это плановое мероприятие.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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