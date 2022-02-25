Власти Новосибирска призвали жителей не пугаться звука сирен

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В среду, 2 марта, в Новосибирске пройдёт плановая проверка технических средств оповещения.

В Новосибирской области пройдёт плановая техническая проверка средств оповещения: сирен и громкоговорителей. Также временно будут прерваны все вещательные программы радио- и телестанций. Тренировка состоится 2 марта с 10:40 до 11:10. Как сообщили в мэрии Новосибирска, проверка не связана с последними военно-политическими событиями в Украине.

«По радиостанциям пройдёт информация о проведении технической проверки средств оповещения. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и продолжать заниматься своими повседневными делами. Техническая проверка средств оповещения охватит в том числе садовые некоммерческие товарищества», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, тренировка пройдёт в соответствии с планом основных мероприятий в регионе в части гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также уточняется, что данную проверку ежегодно проводят в марте и октябре.

Также в департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при возникновении происшествий необходимо обращаться по следующим номерам телефонов: 051, 218-68-88, 277-44-44.

Напомним, что в Новосибирске начался сбор гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Как рассказал замгубернатора региона Сергей Нелюбов, в области также готовы принять и разместить 1 200 беженцев.