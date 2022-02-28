В Новосибирске ожидается оттепель до +4 в марте

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Популярные погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на март в Новосибирске. Подробности на Сиб.фм.

Прогноз погоды на март в Новосибирске уже доступен на популярных погодных сервисах. Судя по предварительным данным, первый весенний месяц ожидается достаточно тёплым, без резких перепадов температур.

«Яндекс.Погода» сообщает, что самым холодным днём станет 1 марта, а ночью столбики термометров покажут самые низкие значения 2 марта. Температура опустится до -9 и -11 градусов соответственно. С 6 марта в дневные часы сервис обещает не больше -6, а с 22-го уже +1. 31 числа на градуснике и вовсе можно будет увидеть +4.

По данным Gismeteo, температура в марте не опустится ниже -13, после 20 числа ожидаются оттепели. Максимально воздух прогреется до +2. В отдельные дни возможен снег.

Сервис World Weather тоже обещает, что плюсовые температуры установятся после середины марта, хотя приятные +3 градуса в прогнозе можно увидеть в преддверии Международного женского дня. В первой половине месяца холоднее всего будет ночью 10 числа — температура воздуха составит -14 градусов.

Напомним, в МЧС ранее заявили, что март в 2022 году в Новосибирской области ожидается аномально тёплым.