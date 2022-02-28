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В Новосибирске пьяный водитель Toyota сбил пешехода

Фото В Новосибирске пьяный водитель Toyota сбил пешехода
Фото В Новосибирске пьяный водитель Toyota сбил пешехода

Фото ГИБДД по городу Новосибирску

28 февраля в Новосибирске пьяный водитель сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В понедельник, 28 февраля, произошла авария в Кировском районе Новосибирска. Пьяный водитель Toyota Nadia сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в вечернее время, в 22:30. По данным инспекторов, 36-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения находился за рулём автомобиля Toyota Nadia. Мужчина двигался по улице Петухова, однако рядом с домом № 79Б сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате наезда пешеход 1986 года рождения получил повреждения. По предварительным данным, у него травмы головы, живота и грудной клетки, а также сотрясение мозга. Мужчину госпитализировали в больницу.

ГИБДД напоминает о запрете езды на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. За данное нарушение водитель может получить административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, что в минувшие выходные также произошла смертельная авария с участием КамАЗа в Татарском районе Новосибирской области. На трассе столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб один из водителей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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