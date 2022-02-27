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Водитель погиб в ДТП с КамАЗом в Новосибирской области

Фото Водитель погиб в ДТП с КамАЗом в Новосибирской области
Фото Водитель погиб в ДТП с КамАЗом в Новосибирской области

Фото предоставлено ГИБДД Новосибирской области

Смертельная авария с участием КамАЗа произошла в Татарском районе.

Утром 27 февраля на трассе Р-254 «Иртыш» случилось ДТП со смертельным исходом. В аварии столкнулись два автомобиля: Volkswagen Passat под управлением водителя 1989 года рождения и КамАЗ, который вёл водитель 1969 года рождения.

Известно, что Volkswagen двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска. С КамАЗом, который ехал во встречном направлении, он столкнулся после выезда на полосу встречного движения. После столкновения водитель Volkswagen погиб.

По информации ГИБДД Новосибирской области, на данный момент полные обстоятельства аварии уточняются.

Это не первая авария с участием КамАЗа в феврале 2022 года. Ранее на этой же трассе, недалеко от посёлка Коченёво, произошло ещё одно ДТП со смертельным исходом: тогда при столкновении с грузовиком погиб водитель КамАЗа.

В январе в Ленинском районе Новосибирска КамАЗ столкнулся с «Хондой», пассажиры которой после аварии были доставлены в медучреждение.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
водитель погиб
авария, дтп
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