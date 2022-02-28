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В Новосибирске спасателям пришлось снимать с пальца ребёнка гайку

Фото В Новосибирске спасателям пришлось снимать с пальца ребёнка гайку
Фото В Новосибирске спасателям пришлось снимать с пальца ребёнка гайку

Фото pixabay.com

Мальчик 2017 года рождения в Новосибирске надел на палец металлическую гайку, снимать её пришлось спасателям.

Спасатели МАСС в Новосибирске в минувшие выходные выезжали на помощь пятилетнему ребёнку, сообщается в сводке, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик в Кировском районе надел на палец руки металлическую гайку, для снятия которой потребовалась помощь специалистов. Крепёжное изделие было успешно убрано, а ребёнок передан родителям. Помощь медиков ем не потребовалась.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как в МАСС помогли 2-летней девочке, которая застряла головой между спинкой и сиденьем детского стульчика.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

спасатели
МАСС
Новосибирск
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