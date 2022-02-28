В Новосибирске спасателям пришлось снимать с пальца ребёнка гайку

Фото pixabay.com
Мальчик 2017 года рождения в Новосибирске надел на палец металлическую гайку, снимать её пришлось спасателям.
Спасатели МАСС в Новосибирске в минувшие выходные выезжали на помощь пятилетнему ребёнку, сообщается в сводке, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте».
Мальчик в Кировском районе надел на палец руки металлическую гайку, для снятия которой потребовалась помощь специалистов. Крепёжное изделие было успешно убрано, а ребёнок передан родителям. Помощь медиков ем не потребовалась.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, как в МАСС помогли 2-летней девочке, которая застряла головой между спинкой и сиденьем детского стульчика.
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