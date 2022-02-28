В Новосибирской области до конца 2023 года проведут капремонт 25 школ

25 школ в Новосибирской области будут капитально отремонтированы в течение 2022–2023 года, заявил 28 февраля губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве 28 февраля рассмотрел вопросы капитального ремонта школ. Он отметил, что пока сформирован только перечень зданий первого этапа капремонта, который будет проводиться в 2022–2023 году, но масштабы впечатляют.

«Двадцать пять объектов, и общая стоимость этапа программы более миллиарда рублей. Это вызов и возможности — в зависимости от того, насколько успешно мы приступим к реализации первого этапа, мы сможем увеличить количество объектов на последующие этапы», — сказал глава области.

Травников также напомнил, что программа капремонта будет действовать до 2026 года, поэтому приступать к работе нужно без заминок.