Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области до конца 2023 года проведут капремонт 25 школ

Фото В Новосибирской области до конца 2023 года проведут капремонт 25 школ
Фото В Новосибирской области до конца 2023 года проведут капремонт 25 школ

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

25 школ в Новосибирской области будут капитально отремонтированы в течение 2022–2023 года, заявил 28 февраля губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве 28 февраля рассмотрел вопросы капитального ремонта школ. Он отметил, что пока сформирован только перечень зданий первого этапа капремонта, который будет проводиться в 2022–2023 году, но масштабы впечатляют.
«Двадцать пять объектов, и общая стоимость этапа программы более миллиарда рублей. Это вызов и возможности — в зависимости от того, насколько успешно мы приступим к реализации первого этапа, мы сможем увеличить количество объектов на последующие этапы», — сказал глава области.
Травников также напомнил, что программа капремонта будет действовать до 2026 года, поэтому приступать к работе нужно без заминок.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, что аварийное здание школы № 57 на Авиастроителей, 16 в Новосибирске решили снести. На его месте планируют построить новое образовательное учреждение.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирская область
школы
Травников
капремонт
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33498
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
28291
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22256
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20373
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
15829
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15620
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
15593
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля