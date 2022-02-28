В Новосибирской области остановки защитят от вандалов детскими рисунками

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В Новосибирске объявили творческий конкурс рисунков на тему безопасности на дорогах.

В Новосибирске школьники смогут принять участие в творческом конкурсе рисунков, который поможет в борьбе с вандализмом на остановках. Лучшие работы украсят остановочные павильоны города. Организатор конкурса – Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

Принять участие в детском конкурсе смогут ученики 5–11 классов, а также дети этого же возраста, обучающиеся в художественных кружках и секциях. Есть две темы для рисунков: безопасность дорожного движения и достопримечательности. Члены жюри рассказывают, что главное условие – это простота изображения.

Подать заявки на участие можно до 31 марта 2022 года. После отбора самых лучших работ их авторы сами будут украшать остановки. Этим дети займутся с 20 апреля по 30 июня 2022 года.

Победителей может быть очень много, так как в Новосибирской области расположено более 600 остановочных пунктов.

Напомним, что в Новосибирске могут установить 210 остановок общественного транспорта с Wi-Fi, мэрия города объявила открытый конкурс на установку павильонов. Минимальный объём инвестиций – 395 миллионов рублей, 28 февраля заканчивается приём заявок.